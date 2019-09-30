طوكيو 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 70ر98 نقطة أو ما يعادل 45ر0% ليصل إلى 20ر21780 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 79ر12 نقطة، أو80ر0%، ليصل إلى 46ر1591 نقطة.// انتهى //07:05ت م0009