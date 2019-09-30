المدينة المنورة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم, تضمن رياح نشطة وسحباً رعدية, تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية الأفقية.وبيّنت أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً وتستمر حتى الثامنة مساءً, وتشمل المدينة المنورة, ومحافظات العيص وبدر, ووادي الفرع, وينبع.// انتهى //08:35ت م0015