طرابلس 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على الجهود الدولية والأممية والأفريقية من أجل وقف إطلاق النار بين الأطراف الليبية وإيجاد حل للأزمة الليبية.ونقلت الصحف تصريحات وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، وتجديده إلتزام بلاده بالتنسيق مع الجزائر ومصر لمساعدة الليبيين على تجاوز محنتهم .وتطرقت الى تصريحات وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم ، وتجديد تأكيده على أن لغة السلاح والتدخل الخارجي لايمكن أن يكونا المقاربة الأنسب للحل السياسي في ليبيا،مضيفا أنه لا حل للأزمة الليبية دون توافق الليبيين فيما بينهم ودون دول الجوار.وبينت الصحف تصريحات الأمين العام لجامعة الدول العربية،أحمد أبو الغيط، وتأكيده أنه توجد فرص حقيقية واقعية لعقد مؤتمر دولي بشأن الأزمة الليبية،مضيفا أن المجتمع الدولي يشعر بأن هناك حاجة إلى تدخل دولي في ليبيا.// انتهى //08:36ت م0018