السيح 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسيرعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي غداً، الملتقى الهندسي الذي تنظمه اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالخرج‏، وذلك في قاعة الورود بمدينة السيح.ويناقش الملتقى عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير مهنة الهندسة والتنظيم المهني، بهدف رفع كفاءة أداء المهندسين والخدمات الهندسية، إضافة إلى التعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.// انتهى //08:48ت م0021