اقتصادي / محافظ الخرج يرعى الملتقى الهندسي بمدينة السيح غداً
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
السيح 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
يرعى محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي غداً، الملتقى الهندسي الذي تنظمه اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بالخرج، وذلك في قاعة الورود بمدينة السيح.
ويناقش الملتقى عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير مهنة الهندسة والتنظيم المهني، بهدف رفع كفاءة أداء المهندسين والخدمات الهندسية، إضافة إلى التعريف بنظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية.
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