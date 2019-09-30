الخرطوم 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، بالمباحثات التى يجريها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس التى تبحث تطوير العلاقات الثنائية، وسط توقعات بأن تحدث الزيارة اختراقًا مهمًا في العلاقات بين البلدين، عقب قطيعة استمرت سنوات.وعرجت على إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، أن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا أمس من محافظة صنعاء، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.وقالت إن كل من وزير الزراعة في حكومة نتنياهو أوري آرائيل، والحاخام المتطرف يهودا غليك، قادا أمس، اقتحامات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى المبارك، تلبية لدعوات الجماعات المتطرفة، بمناسبة حلول الأعياد اليهودية.ولفتت الانتباه إلى تنفيذ مئات اللبنانيين اعتصامًا أمس في ساحة الشهداء وسط بيروت، تلبيةً لدعوات من بعض مجموعات الحراك المدني، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان.وأبرزت تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق على خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.// انتهى //09:08ت م0023