القاهرة 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية التصدي للفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة.وأبرزت إشادة العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية بالاقتصاد المصري، بعد الصعود القوي الذي شهده والنتائج الإيجابية التي تحققت في ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.ونشرت صحف الاثنين إعلان وزارة الداخلية المصرية مقتل 15 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة العريش شمال سيناء.وواكبت تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى إغلاق قوات جيش الاحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة، واقتحام عشرات المستوطنين اليهود باحات المسجد الأقصى.وعرجت على تأكيد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، أن تواجد جيوش مختلفة في سوريا يمثل تهديدًا واضحًا للسيادة الوطنية ولوحدة وسلامة واستقلال الأراضي السورية ما ينعكس على استقرار المنطقة.وتطرقت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إلى نفي وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني وجود محادثات بين الحكومة والحوثيين في العاصمة العُمانية.// انتهى //09:08ت م0024