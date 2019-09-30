بيروت 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالتحركات الشعبية التي شهدتها العديد من المدن اللبنانية احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف بالبلاد في حين تنشط المساعي على أكثر من مستوى لإيجاد حل لمشكلة الدولار التي ساهمت في تأجيج الاحتجاجات الشعبية.وتحدثت عن إعراب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في تصريح له أمس عن قلقه لوجود 5 جيوش مختلفة في سوريا مؤكدًا أن ذلك يهدد سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.وأخبرت صحف الاثنين عن اقتحام عشرات المستوطنين أمس المسجد الأقصى بعد دعوات جماعات الهيكل المتطرفة أنصارها والمستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية وواسعة للمسجد.وأشارت إلى إعلان وزارة الداخلية المصرية في بيان أصدرته أمس مقتل 15 إرهابيًا بتبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن في شمال سيناء.ولفتت الانتباه إلى تظاهر نحو 20 ألف شخص في موسكو أمس بدعوة من المعارضة للتنديد بالملاحقات القضائية بحق الكثير ممّن شاركوا في الحراك الاحتجاجي في العاصمة الروسية هذا الصيف قبل الانتخابات المحلية.وتطرقت صحف لبنان إلى تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤيديه أمس من أن بلاده معرضة لخطر لم يسبق له مثيل، على خلفية استهدافه في تحقيق بزعم سوء استخدامه للسُلطة.// انتهى //09:08ت م0025