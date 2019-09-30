جدة 1 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:34ت م0046