جدة 1 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية قبرص الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:35ت م0047