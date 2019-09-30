الدمام 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأطلقت غرفة الشرقية أمس، خدمة التواصل الإلكتروني المباشر للشركات والمؤسسات المشاركة في معرض وظائف 2019، الذي تنظمه الغرفة بتاريخ 14 أكتوبر 2019 برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، مع طالبي العمل المسجلين في المعرض، الذي يقام لمدة أربعة أيام في مقر شركة معارض الظهران الدولية بالدمام.وأكد أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل أن جميع معلومات طالبي العمل وطالباته ستكون ضمن قاعدة البيانات للشركات المشاركة في المعرض مما يمكنهم من اختيار الكفاءات والتواصل معهم مباشرة بدون الحاجة إلى التعامل الورقي.وأشار الوابل إلى أن الغرفة تهدف من خلال المعرض إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، وإبراز دور قطاع الأعمال في استقطاب الكفاءات الوطنية، عبر توفير فرص العمل للشباب السعودي، من خلال تحقيق التواصل مع طالبي العمل بشكل مباشر.// انتهى //10:35ت م0048