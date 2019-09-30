جدة 1 صفر 1441هـ الموافق 30 سبتمبر 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:40ت م0050