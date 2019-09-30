مكة المكرمة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في قسم القيادة المدرسية اليوم، برنامج‫ "تمكين القيادات المدرسية الثالث" الذي يستهدف 452 قائداً مدرسياً في جميع المراحل الدراسية بالمنطقة، وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة .واكد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني، أهمية دور القيادات التعليمية، في الإشراف على الميدان التعليمي، من خلال مد جسور التعاون والتعاضد والألفة بين المعلمين والطلاب، والمحافظة على المكتسبات الوطنية، بما يخلق بيئة تعليمية مناسبة، والحرص على تحسين البيئه المدرسية.ونوه الزهراني بأهمية التطوير والتجديد في خطط قائد المدرسة لتحفيز العاملين نحو الأفضل، وتبني المبادرات التطويرية ورعايتها، والعمل على متابعتها حتى تتحقق أهدافها والاهتمام بمهارات الصفوف الأولية وآلية اختيار معلم الصف بما يسهم في بناء عملية تعليمية مميزة، تحقق رؤية المملكة الواعدة في التعليم .// انتهى //11:02ت م0054