القطيف 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف غداً، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعي والأفاق المستقبلية"، بمشاركة الدكتور إبراهيم العبدالمحسن، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتتضمن محاور الندوة موضوعات مفهوم الذكاء الاصطناعي ونبذة تاريخية، والاستخدامات والتطبيقات الحالية، ومستقبل الذكاء الاصطناعي وتداعياته، إضافة إلى نظرة عامة عن الفرص المستقبلية، وتعريف بمشروع كفالة طالب، ومعرض فني تشكيلي للفنان سامر قطان، وتوقيع وعرض كتاب "انصاف الطرق" لكوثر الطويل.// انتهى //11:21ت م0057