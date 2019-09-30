سكاكا 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام مؤسسة البريد السعودي بالمنطقة بدر بن مشعل الشعلان.وقدم الشعلان التهنئة لسمو أمير منطقة الجوف، بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة، مستعرضاً أمام سموه أعمال البريد السعودي لهذه المناسبة، وسير العمل في فرع المؤسسة بالمنطقة.وأعرب سمو الأمير فيصل بن نواف، عن شكره لمنسوبي لبريد السعودي بالمنطقة على جهودهم في هذا الجانب، داعياً الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، في ظل القيادة الرشيده - أيدها الله- .وفي الختام قدم مدير البريد السعودي بالمنطقة درعًا تذكاريًا لسمو أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة .//انتهى//11:22ت م0058