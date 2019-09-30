نجران 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة، اليوم، أعمال جمعية رعاية مرضى السرطان بالمنطقة، عقب صدور القرار الوزاري باعتماد تسجيل الجمعية، ضمن الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.وشاهد سموه عرضًا مرئيًا عن أعمال الجمعية ومهامها في المنطقة، وخطتها التنفيذية بعد تأسيسها، قدمه رئيس الجمعية قناص بن أحمد آل سوار، مؤكدًا سموه أهمية دور هذه المؤسسات في رعاية الشؤون المجتمعية، حاثًا على تكثيف الجانب التوعوي والوقائي، بالتنسيق مع المديرية العامة للشؤون الصحية.من جهته، أوضح آل سوار أن الجمعية تركز في بداية تأسيسها على أعمال التوعية والتدريب على التثقيف الصحي، وتأهيل ذوي الاختصاص على أجهزة الكشف المبكر لجميع أنواع السرطان.// انتهى //12:50ت م0082