الدمام 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسحصلت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، على الاعتماد البرامجي لبرنامج هندسة المباني في كلية العمارة والتخطيط، بعد زيارة مراجعي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي للبرنامج في الفترة من 11 إلى 16 صفر من العام الماضي 1440هـ مضيفاً إنجازاً آخراً الى سجل إنجازات الجامعة.وأكد معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، أنه بعد حصول جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل على الاعتماد المؤسسي الكامل في العام 1436هـ/2015م ، آلت على نفسها خوض تحدي اعتماد جميع برامجها الأكاديمية وفقاً لخطة زمنية محددة، نتج عنها حتى الآن اعتماد مجموعة من البرامج الصحية والإنسانية من قبل المركز الوطني للتقويم والاعتماد والأكاديمي، إضافة إلى اعتماد مجموعة من البرامج الهندسية وبرامج علوم الحاسوب من هيئة الاعتماد الدولي آبت (ABET) واعتماد برنامج العمارة من قبل ناب (NAAB)، وما تزال هناك مجموعة من البرامج في انتظار زيارة المراجعين الخارجيين للمركز الوطني خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي.وثمن الدكتور الربيش مجهودات القائمين على البرنامج إدارة وأعضاء هيئة تدريس وطلاباً والمجهود الذي قامت به عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي في مساعدة البرنامج للحصول على الاعتماد الأكاديمي، مشيراً إلى أن الاعتماد الأكاديمي سيساهم وبصورة مباشرة في تحسين وجودة مخرجات برامج الجامعة والتي تعتبر أحد الروافد الأساسية لرؤية المملكة 2030م، معرباً عن جزيل الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، على دعمهم لمسيرة التعليم، كما شكر معالي وزير التعليم على دعمه المستمر للجامعة لتحقيق أهدافها، مقدماً تهنئته للوكلاء والمشرفين على جهودهم في حصول البرنامج على الاعتماد الأكاديمي.من جانبه، أكد عميد كلية العمارة والتخطيط الدكتور طارق الرواف، أن الإنجازات ستتوالى تباعاً على جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، لما تذخر به من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة هدفها دوماً التميز والجودة.بدوره، أعرب المشرف العام على عمادة الجودة الدكتور أحمد الكويتي، عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الجامعة.// انتهى //12:56ت م0084