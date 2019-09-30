اقتصادي / بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 4ر17 نقطة
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
الكويت 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 4ر17 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5678 نقطة بنسبة انخفاض 31ر0 %.
وبلغت كميات تداولات المؤشر 06ر102 مليون سهم تمت من خلال 4757 صفقة نقدية بقيمة 10ر19 مليون دينار كويتي.
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4713 نقطة بنسبة 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر78 مليون سهم تمت عبر 3013 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار.
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6174 نقطة بنسبة 4ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر23 مليون سهم تمت عبر 1744 صفقة بقيمة 2ر11 مليون دينار.
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