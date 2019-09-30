الكويت 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض المؤشر العام 4ر17 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5678 نقطة بنسبة انخفاض 31ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 06ر102 مليون سهم تمت من خلال 4757 صفقة نقدية بقيمة 10ر19 مليون دينار كويتي.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر4713 نقطة بنسبة 04ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 08ر78 مليون سهم تمت عبر 3013 صفقة نقدية بقيمة 8ر7 مليون دينار.كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر24 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر6174 نقطة بنسبة 4ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر23 مليون سهم تمت عبر 1744 صفقة بقيمة 2ر11 مليون دينار.// انتهى //13:04ت م0086