بريدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس أعمال جمعية الناشرين السعوديين عبدالعزيز الشبانات يرافقه أعضاء الجمعية، الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه العضوية الفخرية، وإطلاق موقع الجمعية على الشبكة العالمية والهوية الجديدة للجمعية.ورحب سمو أمير القصيم برئيس وأعضاء الجمعية، واستمع إلى شرح موجز عن عمل الجمعية وأهدافها والخِدْمات التي تقدمها للناشرين وما أنجزته خلال الفترة الماضية.عقب ذلك دشن سموه موقع الجمعية على الشبكة العالمية ليكون أداة للتواصل مع المستفيدين من خِدْمات الجمعية، كما أطلق سموه الهوية الجديدة للجمعية.وقدم سمو أمير منطقة القصيم شكره وتقديره لرئيس الجمعية وأعضائها على الجهود التي يبذلونها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف الجمعية، لرفع مستوى مهنة النشر في المملكة وتشجيعها، والعمل على تطوير قطاع النشر.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومستشار سمو أمير المنطقة إبراهيم الماجد.// انتهى //13:05ت م0087