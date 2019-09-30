تونس 1 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأوردت الصحف التونسية الصادرة اليوم، تأكيد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي، عزم الهيئة على تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد بعد الأخبار التي راجت عن احتمالية إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بسبب سجن أحد المترشحين للانتخابات.وكتبت في شأن آخر، عن انفراج الأزمة القائمة في المرفق القضائي بتونس، وعودة القضاة إلى نشاطهم بعد الإضراب المطول الذي شنوه احتجاجًا على تعرض أحدهم إلى اعتداءات من قبل بعض المحامين.وتطرقت صحف الإثنين إلى الشأن المغاربي، وتعهد الجيش الجزائري بعدم دعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر المقبل، كما تحدثت عن قرار المجتمع الدولي والقوى الكبرى خلال اجتماعات الأمم المتحدة العمل على نزع سلاح المليشيات المارقة عن القانون في ليبيا، في خطوة لإنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى البلد الذي يمر بشبه حرب أهلية بسبب الانتشار المكثف للأسلحة.وأشارت إلى إغلاق محتجين عددًا من الطرق الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.دوليًا، كتبت صحف تونس عن اتساع نطاق الاشتباكات في هونغ كونغ، وارتفاع حصيلة الزلزال الذي ضرب مناطق في إندونيسيا إلى 30 قتيلًا.// انتهى //13:08ت م0088