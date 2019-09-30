الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسيحل الهلال ضيفاً ثقيلاً على نظيره السد القطري غداً الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة في قمة نارية في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم.وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين، و يسعى الهلال إلى تحقيق نتيجة إيجابية تؤمن له خوض مباراة الإياب في 22 أكتوبر المقبل في الرياض بارتياح كبير لبلوغ المباراة النهائية والتتويج باللقب، وسبق لفريق الهلال التأهل إلى المربع الذهبي أربع مرات، نجح خلالها في التأهل مرتين إلى نهائي البطولة القارية بمسماها الجديد.واستعاد الهلال، خِدْمات لاعبه سلمان الفرج بعد تعافيه من إصابة أبعدته عن المباراة الأخيرة في الدوري، كما عاد نجمه جوفينكو إلى التدريبات بعد اضطراره إلى عدم إكمال مباراة التعاون بسبب آلام في العضلة الخلفية، فيما تأكد غياب نواف العابد بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ التي ستبعده عن الملاعب لمدة عشرة أيام.وشدد المهاجم السوري عمر خربين على أهمية الفوز على التعاون في الدوري الخميس، وقال " بكل تأكيد، الفوز دائماً ما يكون جميلاً بغض النظر عن المباراة، نجحنا في تحقيق النِّقاط الثلاث المهمة، التي تمنحنا دافعاً كبيراً قبل خوضنا نصف نهائي البطولة الآسيوية".وأضاف "أمورنا بالدوري مميزة ونسير بخُطًا ثابتة، الآن لدينا مباراة صعبة ضد السد القطري، وثقتنا كبيرة بأنفسنا لتحقيق النتيجة المنتظرة وإسعاد الجماهير الهلالية، وطموحنا البطولة".// انتهى //13:10ت م0089