جدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واستعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بمقر المنظمة في جدة يوم 3 أكتوبر 2019م ، اجتماعاً مفتوح العضوية للجنة التوجيهية المعنية بالشباب والرياضة .وسيناقش الاجتماع الذي سينعقد برئاسة أذربيجان بوصفها الرئيسة الحالية للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري للشباب ، مشروع خطة العمل لتنفيذ إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب الذي سبق أن تدارسه الاجتماع الذي عُقد يوم 13 فبراير 2019م .وسيقوم المشاركون من الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة بمراجعة واعتماد مشروع الخطة التي أعدتها الأمانة العامة ، بالتعاون مع مؤسسات المنظمة ذات الصلة ، إضافة إلى تبادل تجاربهم وقصص نجاحهم في القضايا المتعلقة بالشباب ، التي تحتل مكان الصدارة ضمن الأولويات الوطنية للدول الأعضاء.// انتهى //13:12ت م0090