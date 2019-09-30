عام / اللجنة التوجيهية لمنظمة التعاون الإسلامي المعنية بالشباب والرياضة تتبنى مشروع خطة عمل حول إستراتيجية المنظمة للشباب
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
جدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، بمقر المنظمة في جدة يوم 3 أكتوبر 2019م ، اجتماعاً مفتوح العضوية للجنة التوجيهية المعنية بالشباب والرياضة .
وسيناقش الاجتماع الذي سينعقد برئاسة أذربيجان بوصفها الرئيسة الحالية للدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري للشباب ، مشروع خطة العمل لتنفيذ إستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي للشباب الذي سبق أن تدارسه الاجتماع الذي عُقد يوم 13 فبراير 2019م .
وسيقوم المشاركون من الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة بمراجعة واعتماد مشروع الخطة التي أعدتها الأمانة العامة ، بالتعاون مع مؤسسات المنظمة ذات الصلة ، إضافة إلى تبادل تجاربهم وقصص نجاحهم في القضايا المتعلقة بالشباب ، التي تحتل مكان الصدارة ضمن الأولويات الوطنية للدول الأعضاء.
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