الأحساء 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسترأس معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للري في جلسته السادسة, بحضور عدد من المسؤولين, وذلك في مقر الوزارة بالرياض.واستعرض رئيس المؤسسة العامة للري أمين المجلس الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك, الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وإصدار القرارات الخاصة بالمجلس، مشيداً بما يتلقاه قطاع البيئة والمياه والزراعة من دعم واهتمام من قادة البلاد لتعزيز مقومات التنمية واستدامتها في مختلف مناطق المملكة.من جانب آخر أطلقت المؤسسة العامة للري بالأحساء اليوم مبادرة بعنوان "شجرة لكل منزل"، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات المؤسسة ولمدة ثلاثة أيام في الأحساء مول بالهفوف.وتضمنت الفعالية توزيع 6700 شتلة زراعية متنوعة الأصناف على مرتادي المجمع منها: شجرة الأراك، والنيم، وشجرة كف مريم، وشجرة السدر وغيرها من الأصناف التي تلائم الطبيعة البيئة للأحساء، وذلك بهدف نشر الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية.// انتهى //13:13ت م0092