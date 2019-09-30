مكة المكرمة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة المصاعد والسلامة بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة اجتماعا لها اليوم، برئاسة عضو مجلس الإدارة المهندس فيصل بن بكر حناوي، لمناقشة عدد من المعوقات التي تواجه توطين وسعودة قطاع المصاعد والسلامة، بحضور الأمين العام للغرفة إبراهيم بن فؤاد برديسي، ومدير عام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، ومدير إدارة السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة المقدم فواز بن إبراهيم الزايدي، وممثل صندوق الموارد البشرية (هدف) أنس الحربي، وذلك بمقر الغرفة في العاصمة المقدسة.وأوصى الاجتماع بضرورة توطين قطاع المصاعد والسلامة الذي لا تتجاوز نسبته حالياً 3%، والدفع بمزيد من المهندسين والفنيين الذين لا يتجاوز عددهم في القطاع 157 مهندساً، و826 فنياً.وأيد الاجتماع أهمية فتح التخصصات ذات العلاقة على مستوى المعاهد الثانوية، وتخريج الدارسين بمؤهل "دبلوم" أو بدورة تدريبية، أو برنامج تدريبي لمدة فصل تدريبي أو فصلين، مع ضرورة التنسيق بين التدريب التقني وشركات المصاعد الرائدة لإخضاع الشباب لدورات تنتهي بالتوظيف، وأن تكون غرفة مكة المكرمة هي الجهة الراعية لهذه الجهود، كما دعا إلى مخاطبة جهات الاختصاص بهذا الصدد، والتحقق من شهادات العاملين في القطاع من غير السعوديين، وسن التشريعات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.وطالب الاجتماع إدارة الدفاع المدني وفرع مكتب العمل بتوفير إحصائية للعاملين في مجال المصاعد في الشركات والمؤسسات، فيما حث ممثل صندوق "هدف" المنشآت المشاركة على الاستفادة من دعمه المقدم عبر برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وذلك لرفع الحد الأدنى لرواتب الموظفين، داعياً إلى اجتماع موسع مع الشركات الرائدة لعقد اتفاقات التدريب المنتهي بالتوظيف بمقر غرفة مكة المكرمة.ولفت المهندس حناوي إلى أهمية اللقاء الذي جاء كخلاصة لسلسلة لقاءات سابقة كانت مهمتها الخروج برؤية موحدة للاستفادة من المقدرات المختلفة، وتوظيفها في تدريب الكوادر الوطنية، لخدمة واحد من أهم القطاعات المهنية، وسد الفجوة في الطلب المتزايد في هذا القطاع.من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة أن التوطين قادم لهذا القطاع لا محالة، خاصة عقب ظهور الرغبة من كل القطاعات ذات الصلة، وعبر سلسلة متصلة من اللقاءات التي شهدتها غرفة مكة المكرمة، مبيناً أن هذه الاجتماعات بدأت بطلب من لجنة التوطين بإمارة منطقة مكة المكرمة بدراسة سوق العمل في مجال المصاعد، وإمكانية التدريب في هذا المجال وإمكانية التوطين، واحلال السعوديين في هذا القطاع الهام.واستعرض مشرف شؤون الكليات والمعاهد بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبد الله باعقيل توصيات لجنة دراسة المناهج، مبيناً أن لجنة دراسة المناهج تخصص المصاعد الكهربائية بالمعاهد الصناعية هي إحدى اللجان التي انبثقت من اللجنة الرئيسية، وتم مناقشة واستعراض آلية التدريب بالمعاهد الصناعية وخطة التدريب الخاصة لتخصص المصاعد، وما تحتويه من الحقائب التدريبية.// انتهى //13:14ت م0093