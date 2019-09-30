اقتصادي / تدشين المقر الجديد لمكتب صندوق التنمية الزراعية في بيشة
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
أبها01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
دشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ،اليوم، المقر الجديد لمكتب صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة ، بحضور مدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة عسير المهندس عبدالرحمن النهاري , ومدير مكتب الصندوق بالمحافظة المهندس صالح بن ثايب .
واطلع المحافظ على الخدمات المتنوعة المقدمة للمزارعين بعد انتقال الصندوق لمقره الجديد، مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير الصندوق بالمحافظة عن الخدمات التقنية المتطورة التي يستخدمها الصندوق .
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