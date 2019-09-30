أبها01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ،اليوم، المقر الجديد لمكتب صندوق التنمية الزراعية بالمحافظة ، بحضور مدير عام صندوق التنمية الزراعية بمنطقة عسير المهندس عبدالرحمن النهاري , ومدير مكتب الصندوق بالمحافظة المهندس صالح بن ثايب .واطلع المحافظ على الخدمات المتنوعة المقدمة للمزارعين بعد انتقال الصندوق لمقره الجديد، مستمعاً لشرح مفصل من قبل مدير الصندوق بالمحافظة عن الخدمات التقنية المتطورة التي يستخدمها الصندوق .// انتهى //14:38ت م0135