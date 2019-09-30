الباحة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسنظم نادي الباحة الأدبي أمس، محاضرة بعنوان" كيف نحافظ على المكتسبات الوطنية " التي ألقاها أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط ، وذلك بقاعة الشيخ سعيد العنقريللمحاضرات بمقر النادي.وتحدث الدكتور السواط خلال المحاضرة التي حضرها وكيل إمارة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري ، ومدير شرطة المنطقة اللواء وليد بن حمزة الحربي، وعدد من المسئولين بالمنطقة، عن مفهوم المكتسبات الوطنية وكيفية المحافظة عليها.وبين أن المكتسبات تنقسم إلى نوعين مادية ومعنوية قيمة وناعمة وصلبة حيث ربط بينهما بطريقة ذكية وبأسلوب أدبي مميز ، مستشهدًا بالكثير من الأمثلة والقصص التي تعزز ما يراه للحفاظ على المكتسبات الوطنية .بعد ذلك فتح باب المداخلات من الحضور حول عنوان المحاضرة وما يجب على المواطنين من الحفاظ على وطنهم ومكتسباته.وفي نهاية المحاضرة التي تأتي ختاماً لمشاركات النادي في اليوم الوطني 89 ، كرم رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني ووكيل إمارة الباحة المكلف وأمين المنطقة الدكتور علي السواط .// انتهى //14:41ت م0136