الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بدأت اليوم فعاليات الملتقى العلمي للاولويات البحثية في قضايا الإعاقة الذي تنظمه هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بمشاركة عددٍ من الوزارات، والمؤسسات والمستشفيات ومراكز البحث العلمي وذلك لمناقشة تحديد أولويات البحث العلمي في مجال أبحاث الإعاقة وكيفية تنفيذ المشاريع والدراسات البحثية، والبرامج الوطنية لتحقيق التكامل البحثي، وتوحيد الجهود في المجالات العلمية المتخصصة في الإعاقة، وإعداد جيل من الباحثين المتميزين بالمملكة، ونشر نتائج الأبحاث والدراسات محلياً وإقليمياً وعالمياً.ويهدف الملتقى إلى زيادة النشر العلمي النوعي في مجال الإعاقة بما يضمن حصول المملكة على أعلى التصنيفات في مجال البحث العلمي المتخصص ونقل أفضل الممارسات والدراسات والأبحاث والتجارب العالمية في مجال الإعاقة لتطبيقها بالمملكة والعالم ، وتأكيد أهمية الدراسات البحثية التي تؤدي إلى الاستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والتدريب، والتوظيف، وتسخير جميع الإمكانيات اللازمة للاستدامة، ومتابعة الأثر، للتقييم والتطوير، وتجويد الخدمات، بما يضمن تجويد حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.// انتهى //14:42ت م0137