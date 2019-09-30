أبها01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأتلفت أمانة منطقة عسير و البلديات التابعة لها خلال اليومين الماضيين 2306 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وأغلقت 80 منشأة تجارية مخالفة وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ،أن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على نطاق أمانات المملكة وبلدياتها ، جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .وأشار الى أنه تم خلال اليومين الماضيين رصد 567 مخالفة صحية إلى جانب إغلاق 80 محلاً مخالفاً للاشتراطات الصحية و المهنية ، مبيناً أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، وكذلك اعتراض بعض العمالة على عمل المراقبين الصحيين، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.// انتهى //14:45ت م0138