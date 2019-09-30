حائل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, مدير الدفاع المدني بالمنطقة سابقاً اللواء عبدالعزيز العضاض, والعميد عبدالله الركيان بمناسبة تعيينه مديرًا للدفاع المدني بالمنطقة.ورحب سموه بالعميد الركيان, متمنياً أن تشهد خدمات رجال الدفاع المدني بمنطقة حائل مزيداً من التطور والارتقاء بتوفيق الله ثم دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- , مقدمًا شكره للواء العضاض على جهوده وإخلاصه خلال فترة عمله بالمنطقة, متمنياً له التوفيق.من جانبه عبر العميد الركيان عن اعتزازه بالثقة التي أولي إياها, مؤكداً حرصه على كل ما يطور أداء رجال الدفاع المدني ويحقق نقلة نوعية بإذن الله.// انتهى //14:53ت م0142