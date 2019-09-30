الدمام 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسضبطت بلدية محافظة رأس تنورة 150 كيلوجراما من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ، بأحد محلات بيع اللحوم في المحافظة ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.وأوضح رئيس بلدية محافظة رأس تنورة بالإنابة ناصر بن عمر التميمي أن إدارة صحة البيئة في البلدية ضبطت أثناء جولتها الرقابية ملحمة يتم تخزين اللحوم فيها بطريقة غير صحية ، ومخالفة للاشتراطات الصحية ، وتمت مصادرة وإتلاف كافة المواد التي تم ضبطها وعمل الإجراءات اللازمة حيالها.وأكد حرص البلدية على صحة وسلامة أفراد المجتمع ، بتنفيذ الجولات الرقابية المستمرة على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة ؛ لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة ، والتأكد من مطابقة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية ، وتطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين ، داعياً جميع المواطنين والمقيمين في المحافظة للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر مركز رقم 940.وتأتي هذه الجولات الرقابية ضمن البرنامج المكثف للحملات التفتشية الذي تقوم بها البلدية في متابعة الأنشطة التجارية والمحلات المتعلقة بالصحة العامة ، للمحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي.// انتهى //14:54ت م0143