الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واستعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بمدينة الرياض خلال الفترة من 1 - 4 صفر الجاري، ورشة عمل إقليمية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراضها، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، وذلك بهدف تعزيز قدرات المشاركين في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.وتستعرض الورشة الفصول الموضوعية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتغطية الإطار المعياري للعملية الحكومية المتعلقة بالاتفاقية، ومؤتمر الدول الأطراف وهيئاته الفرعية، إلى جانب مناقشة النتائج والتوصيات الناتجة عن استعراضاتها وتبادل الممارسات الجيدة في هذا الصدد.ويأتي تنظيم نزاهة لهذه الورشة في إطار تنفيذ ما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في المملكة، من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، والعربي، والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية، وغير الحكومية، في هذا المجال، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.// انتهى //14:55ت م0145