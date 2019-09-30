حائل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتب سموه بالإمارة اليوم , مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة العميد محمد بن جزاء العياضي.ورحب الأمير عبدالعزيز بن سعد بالعميد العياضي مؤكداً أهمية عمل الإدارة العامة للمجاهدين لأمن المنشآت , منوهاً بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة وتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.وأكد سموه حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة ومنشاتها .من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه على ما وجده من دعم ومساندة مؤكداً حرصه على خدمة الوطن والقيادة والمساهمة في كل ما يخدم المنطقة وأهلها بإذن الله .// انتهـى //14:58ت م0147