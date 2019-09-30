حائل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير إدارة سجون المنطقة العقيد حسن بن علي الشهري بمناسبة تعيينه.ورحب الأمير عبدالعزيز بن سعد في مستهل اللقاء بالعميد الشهري, مؤكداً تطلعه لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع الجهود التطويرية الشاملة بالمنطقة والحرص على الجوانب الإنسانية والتأهيلية للسجناء ليعود للمجتمع بشكل نافع بإذن الله.من جهته أبدى العميد الشهري اعتزازه بما لمسه من أمير المنطقة وسمو نائبه من دعم وتوجيه, موكداً أنه على ثقة بالله ثم بزملائه لتقديم عمل أفضل بإذن الله.// انتهى //15:04ت م0148