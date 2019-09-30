أبوظبي 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسبدأت بمركز أبوظبي للمعارض اليوم فعاليات معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط 2019 بمشاركة أكثر من 70 شخصًا من آسيا وأوروبا وأمريكا وممثلين عن العلامات التجارية العالمية للمتاحف والمعارض الفنية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر على مدار ثلاثة أيام إلى جمع الجهات الفاعلة العالمية الرائدة في صناعة المتاحف، كما يسعى المعرض المخصص لعلم الآثار والفنون والثقافة ليصبح نقطة التقاء لتلك الجهات.ويشارك عدد من روّاد المتاحف العالمية ومنسقي المتاحف والمهندسين ومؤرخي الفن والعاملين في حماية التراث والمُختصّين في مجال الثقافة والفن في الفعاليات والجلسات الحوارية الجانبية التي ستعقد في إطار معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط .// انتهى //15:05ت م0149