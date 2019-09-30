الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسوقعت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم ، مذكرة تفاهم مع شركة مترو جدة والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، بهدف تطوير التعاون في خدمات النقل في مطار الملك عبد العزيز الدولي الصالة رقم (1) وتوفير أفضل الخدمات لخدمة جميع شرائح المجتمع وإتاحة خيارات متنوعة للمسافرين للتنقل من المطار وإليه.وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للطيران المدني المدير العام للإدارة العامة للتخصيص والتشغيل التجاري المهندس علاء بن عطاف سمان، ومن جانب شركة مترو جدة المدير التنفيذي للشركة الدكتور أسامة بن إبراهيم عبده، والشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد بن عبد الله الحقيل، في مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة.وأوضحت هيئة الطيران المدني أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من حرص الطيران المدني على تسخير كل ما ييسر الخدمات في مطارات المملكة، ويوفر أفضل الخدمات مما يعزز منظومة النقل في مدينة جدة ومرافقها عبر وسائطه المتعددة، ويوسع نطاق الخيارات للمسافرين للتنقل من مطار الملك عبد العزيز الدولي وإليه.وبيّنت الهيئة أنها ستقوم بتخصيص موقف خاص بحافلات النقل في منطقتي المغادرة والقدوم في مطار الملك عبد العزيز الدولي صالة رقم (1)، علاوة على تخصيص مساحة لإنشاء محطة انتظار أمام المواقع المخصصة لوقوف الحافلات بمنطقة القدوم، كما ستمكن الهيئة شركة مترو جدة أو من يمثلها من القيام بدورها في متابعة أداء الخدمة وما يتبعها من الالتزام بجدول التقاطر ونظافة الحافلة داخلياً وخارجياً وسلامة تجهيزاتها، إضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية العاملة بمطار الملك عبد العزيز الدولي لتسهيل تنفيذ خدمة النقل بالحافلات من الصالة رقم (1) بالمطار وإليها.من جانبها، ستعمل شركة مترو جدة على تحديد محاور ومسارات سير حافلات نقل المسافرين من الصالة رقم (1) بمطار الملك عبد العزيز الدولي وإليها ونقاط توقفها، وإصدار الموافقات اللازمة لذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني، وتوسيع الخدمة لتغطي مدينة جدة بشكل تدريجي وإضافة مسارات للخدمة من صالة رقم (1) بمطار المؤسس وإليها ، والتأكد من تكاملية الخدمة لجميع أنحاء جدة.من جهتها، أكدت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، أن خدمة "المسار السريع" النقل بالحافلات من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وإليه، سيتم عبر حافلات حديثة ومهيئة لهذه النوعية من الخدمة التي ستكون بتقاطر منتظم، حيث سيتم انطلاق رحلة كل نصف ساعة من المطار عبر طريق الأمير ماجد حتى طريق الملك عبدالله ومن ثم طريق الكورنيش ووصولاً إلى وسط مدينة جدة - محطة "سابتكو" -لخدمات النقل بين المدن، وذلك في حال رغبة المسافر استكمال رحلته لوجهات أخرى داخل المملكة عبر خدمات "سابتكو" المتنوعة.تجدر الإشارة إلى أن المذكرة راعت الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الخدمة المقدمة، وتحديد مناطق مخصصة للسيدات، وسيتم وضع هوية خاصة للحافلات المخصصة لهذه الخدمة، وتزويدها بشاشات تحدد المسار المخصص للخدمة، كما تتسع الحافلة الواحدة إلى (33) راكبًا، وحددت أسعار الخدمة بـ(10) ريالات للراكب في الاتجاه الواحد، في مرحلته التجريبية، وتستهدف هذه الخدمة كذلك موظفي المطار حيث سيتم تصميم عروض وباقات تتناسب مع العملاء المستفيدين من هذه الخدمة بشكل متكرر ودوري.// انتهى //16:05ت م0178