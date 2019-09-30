نجران 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأقامت جامعة نجران، ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب بشطر الطالبات، أمس، ورشة عمل بعنوان "التنمية الأسرية في ظل رؤية 2030"، وذلك على مسرح الكلية.وهدفت الورشة إلى زيادة مشاركة المرأة في التنمية بما يتواكب مع رؤية 2030، وتعزيز الانتماء الوطني لكافة أفراد الأسرة والحرص على النموذج القدوة في ذلك أمام الأبناء وجعل حماية أوطاننا وممتلكاتنا من أولويات وواجبات الأسرة، وتمكين المرأة وتسليحها بعوامل النجاح اللازمة لرعاية أبنائها وتنمية قدراتهم.وتناولت الورشة التي قدمتها الدكتورة زينب طاهر، عدداً من المحاور منها، كيفية الحفاظ على بنيان الأسرة، واستعراض سُبل تشجيع الأسرة على بناء ثقافة التخطيط بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة لها، وأهم عوامل النجاح الضرورية في صنع القرارات ووضع الميزانيات والخطط المستقبلية للأسرة.كما تخلل الورشة تدريبات وتطبيقات عملية لحل أهم المشكلات التي تواجه الأسرة.// انتهى //16:07ت م0180