نجران 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسشدد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، على امتثال الموظف بإمارة المنطقة على كل قواعد السلوك الوظيفي، وأدائه جميع الواجبات التي عليه بكل أمانة وصدق وإخلاص وعدل، ليكون قدوة ومثالاً مشرِّفًا لأي موظف في أي جهة أو قطاع.وأكد سموه لدى لقائه بوكلاء الإمارة ومديري الإدارات العامة والداخلية في قاعة الاجتماعات بديوان الإمارة، اليوم، أهمية البذل والتضحية في سبيل تحقيق تطلعات القيادة في ظل الدعم والتوجيه الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومن سمو وزير الداخلية ـ حفظهم الله ـ تجاه المواطن والمقيم، وقال سموه: "الوطن وطنكم، وأنتم أمام أعظم مسؤولية، والمسؤولية لا تتجزأ".وحث الأمير جلوي بن عبدالعزيز على أداء الواجبات والحقوق، مشيرا إلى ضرورة توجّه كل مدير داخل الإمارة إلى تأهيل الصف الثاني لتولي القيادة من بعده، والقضاء على البيئات الطاردة للمواهب، والوقوف على أسباب خفض الأداء أو الاستقصاء، وضرورة تعزيز بيئة أخوية في العمل، وإيجاد مساحة للإبداع وإنجاب المبادرات والتنافس الشريف.من جهته أكد وكيل إمارة المنطقة حسن بن عبده العذيقي باسمه واسم الموظفين، العزم على بدء مرحلة جديدة من العطاء والإبداع والعمل الجاد تحقيقًا لتوجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، تجاه المنطقة والمجتمع.// انتهى //16:12ت م0183