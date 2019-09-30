المنامة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسالتقى القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة اليوم، كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق سير جون لوريمر.وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة، منوهاً بالتعاون القائم بين البلدين في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.كما التقى قائد الحرس الملكي البحريني اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة اليوم، كبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة الفريق سير جون لوريمر، وبحث معه أوجه التعاون المشترك في المجال العسكري بين البلدين من خلال تبادل التمارين والتدريبات المشتركة وسبل تطويرها في المستقبل.// انتهى //16:15ت م0184