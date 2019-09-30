القاهرة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واستباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والأجانب.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3ر1 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 4ر715 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت 8ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 41ر0% ليبلغ مستوى 75ر14257 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة المتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 29ر0% ليبلغ مستوى 39ر520 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 24ر0% ليبلغ مستوى 07ر1393 نقطة.وفي ختام تعاملات اليوم ارتفعت أسعار أسهم 167 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 55 شركة، وحافظت 37 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.// انتهى //16:19ت م0185