العارضة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسصرفت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة العارضة اليوم ، مبلغ 275,460 ريالا لـ588 أسرة ، ضمن مشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر محرم 1441هـ .ويمثل مشروع السلة الغذائية ، أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة بهدف سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية ، وذلك ضمن عدد من المشاريع التي تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها ، التي تستهدف أسر الأيتام والمحتاجين والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.وجرى خلال المشروع منح الأسر بطاقات خاصة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق أحد مستودعات بيع المواد الغذائية بمحافظة العارضة لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.// انتهى //16:27ت م0188