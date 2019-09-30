جدة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساعتمدت اللجنة الإدارية لصندوقي الأقصى والقدس مشروعات تنموية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، تشمل إنشاء وتوسعة عدد من المدارس في قطاع التعليم، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات الترميم والحكم المحلي والصحة والزراعة والطرق، في كافة الأراضي الفلسطينية.جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السادس والسبعين للجنة اليوم بمقر البنك الإسلامي للتنمية بجدة, برئاسة ممثل المملكة العربية السعودية معالي المهندس يوسف بن إبراهيم البسام.يُذكر أن مجموع ما تم اعتماده من صندوق الأقصى منذ إنشائه عام 2000م للإنفاق على القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والترميم وخلق فرص عمل ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بلغ حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي.// انتهى //16:28ت م0189