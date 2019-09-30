مسقط 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس‎عقد أصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون، اجتماعهم التاسع والعشرين، خلال الفترة ‎ 29 - 30 سبتمبر 2019م, وذلك في مسقط بسلطنة عمان.‎وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، وفي مقدمتها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، والدراسة الأولية حول إقرار قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي.كما بحث الاجتماع تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين "الأنظمة"، ومشروع النظام "القانون" الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين وزارات العدل بدول المجلس.// انتهى //16:29ت م0191