الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واساختتمت مسابقة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة السنوية المركزية للقرآن الكريم والحديث الشريف، في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، المخصصة لشباب المملكة، حيث تم تكريم المتسابقين الفائزين بجوائز المسابقة من قبل وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب سليمان المسند.وشهدت المسابقة في نسختها الـ12، مشاركة الفائزون بالمراكز الأولى في مسابقات مكاتب الهيئة الـ24 على مستوى المناطق، البالغ عددهم 72 مشاركا، وذلك للفئات العمرية الآتية:- الفئة العمرية الأولى: من 21 إلى 25 عاماً (20 جزءا من القرآن الكريم)، (الحديث الشريف – كتاب الأذكار: الحديث رقم 1409 إلى الحديث 1511)- الفئة العمرية الثانية: من 16 إلى 21 عاماً (10 أجزاء من القرآن الكريم)، (الحديث الشريف – كتاب السلام: من الحديث رقم 846 إلى الحديث رقم 894).- الفئة العمرية الثالثة: من 11 إلى 16 عاماً ( 5 أجزاء من القرآن الكريم)، (الحديث الشريف - باب فضل قراءة القرآن - باب استحباب الاجتماع على القراءة: من الحديث رقم 992 إلى حديث رقم 1024).وحقق المركز الأول للفئة العمرية الأولى، المتسابق جمال أمين فيض من محافظة الطائف ونال جائزة مالية قدرها 20 ألف ريال، وجاء في المركز الثاني المتسابق أحمد محمد الزهراني من المدينة المنورة، وظفر بجائزة مالية قدرها 15000 ألف ريال، تلاه في المركز الثالث المتسابق زياد عبدالله النشوان من منطقة الرياض، حيث حصل على مالية قدرها 10 آلاف ريال.وفي منافسات الفئة العمرية الثانية، حقق المركز الأول المتسابق حمزة عبدالرحمن الطاهر من المنطقة الشرقية ونال جائزة مالية قدرها 15000 ألف ريال، ثم جاء في المركز الثاني المتسابق عبدالعزيز يوسف السيف من منطقة الرياض، ونال الجائزة المالية البالغة 10 آلاف ريال، تلاه في المركز الثالث المتسابق باسل بلال ولي من المدينة المنورة وحصل على جائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال.وفي منافسات الفئة العمرية الثالثة، نال المتسابق زكريا محمد الحميد من المدينة المنورة المركز الأول وجائزة مالية 10 آلاف ريال، ثم المتسابق عمر صالح العبيشي من منطقة حائل في المركز الثاني بجائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال، بينما حصل على المركز الثالث وجائزته المالية ثلاثة آلاف ريال، المتسابق أسامة سعيد المالكي من محافظة الطائف.في حين، قدمت اللجنة المنظمة مكافأة مالية على جميع المتسابقين الـ 72، البالغة 300 ألف ريال المقدمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، بواقع 4600 ريال لكل مشارك.// انتهى //17:36ت م0224