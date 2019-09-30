صامطة 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأدّى محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية ديحمة التابعة لمركز السهي ، صلاة الميت على شهيد الواجب العريف مساوى بن علي رداد قيسي أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة نجران.ونقل محافظ صامطة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لذوي الشهيد.كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، لأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.من جانبهم عبر أفراد أسرة وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.أدى الصلاة مع محافظ صامطة رئيس مركز السهي عبدالله السهلي وعدد من ضباط القوات المسلحة ومدراء الدوائر الحكومية ومشايخ القبائل وجموعا من أهالي المحافظة.// انتهى //17:41ت م0227