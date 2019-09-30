إسلام آباد 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.03% أي ما يعادل 8.04 نقاط، وأقفل عند مستوى 32078 نقطة.وبلغ حجم التداول 142814150 سهماً نفذت في 334 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 159 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 148 شركة، واستقرت قيمة أسهم 27 شركة.واستحوذت أسهم شركات الطاقة والأسمنت والقطاع المصرفي وشركات الاتصالات والتكنولوجيا على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //17:44ت م0228