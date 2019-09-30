سكاكا 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسعقد المجلس البلدي لبلدية محافظة طبرجل جلسته الاعتيادية اليوم, برئاسة نائب رئيس المجلس صالح بن قبلان اللغبة, وبحضور الأعضاء.وفي بداية الجلسة قدم اللغبة نيابة شكره لجميع العاملين في احتفالات المحافظة باليوم الوطني الـ 89 "همة حتى القمة" على جهودهم, وإبراز فرحة المواطنين باليوم الوطني.من جهته أوضح عضو المجلس والمتحدث الرسمي له عبدالله الهريويل أن المجلس أوصى بعد استعراض ومناقشة المواضيع بتفعيل فرقة الصيانة الخاصة بالأرصفة لترميمها وتحسينها في بعض الشوارع والميادين والمساجد، لتحسين المشهد الحضري، وصيانة وتحسين وتجميل حديقة قرية الفياض, وإعادة التأهيل والسفلته لعدداً من الشوارع بالمحافظة.وأضاف الهريويل أن المجلس اطلع على التقرير المعد من قبل لجنة المشاريع بالمجلس, وأكد على المقاول الخاص بالسفلته بسرعة إنجاز الأعمال المكلف بها وعدم التأخير, فيما ناقش عدداً من طلبات المواطنين بخصوص السفلته والارصفة وتمت إحالتها للبلدية لإكمال اللازم.// انتهى //17:49ت م0229