بروكسل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات "إيكو" كريستوس ستيليانيدس، بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.وأطلع الدكتور الربيعة مفوض الاتحاد الأوروبي على الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة من خلال المركز لمختلف دول العالم وكذلك اللاجئين السوريين واليمنيين.وبحث الجانبان سبل التعاون والتنسيق والتدريب بينهما وضرورة تنظيم برامج مشتركة مختصة للاجئين الروهينجا في منطقة كوكوس بازار بجمهورية بنجلاديش.من جهته أشاد المفوض ستيليانيدس في تصريح صحفي بالأداء المهني للمركز وأساليب العمل التي يقوم بها في مواجهة المخاطر والكوارث، معبرًا عن عميق امتنانه لجهود المركز الكبيرة في ميدان العمل الإنساني خاصة في اليمن وسوريا والعراق، موضحا أننا ناقشنا المشاريع المشتركة بيننا لدعم اللاجئين الروهينجا في جمهورية بنجلاديش لما لها من أهمية كبيرة.وأبان ستيليانيدس أنه علم أن المركز أرسل فرقًا طبية للمعاينة والكشف على المرضى في العديد من الدول التي تعاني من الأزمات وأضاف أستطيع القول إنها مبادرة مميزة وناجحة.// انتهى //18:03ت م0232