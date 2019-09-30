الأفلاج 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسزار عدد من أعضاء فريق نماء التطوعي التابع للجنة التنمية الاجتماعية بالبديع في محافظة الأفلاج، عدد من كبار السن، تحت عنوان "في يوم الوطن ما نسيناكم"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لكبار السن.وكان وفد من فريق نماء لجنة تنمية البديع يتقدمهم رئيس فريق نماء التطوعي عبدالمحسن اليزيدي، قد قام بزيارة لبعض كبار السن في منازلهم للاستفادة من تجاربهم في الحياة وما مروا به من كفاح، وتعريف الشباب بدور كبار السن في الحياة، مفتخرين بما قدموا في بناء الوطن من همة عالية، وعرفانا بدورهم في بناء لبنات المجتمع والوطن،وتم الاستماع لكبار السن عن حياتهم في الماضي وما مر به الوطن من تطورات ورغد عيش.وتأتي هذه الزيارة ضمن فعاليات الفريق في اليوم الوطني 89، وبالتزامن مع اليوم العالمي لكبار السن الذي يوافق 1441/2/2 ، ومبادرة رسم جدول أعمالها ضمن خطة الفريق في تقديم المبادرات التطوعية وتفعيل المناسبات العالمية، وتفعيل دور الشباب التطوعي في المجتمع بالمبادرات الهادفة المحققة لرؤية 2030، التي تهدف إلى تفعيل دور التطوع في المجتمع والأفراد.// انتهى //18:04ت م0233