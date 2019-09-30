بروكسل 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر جهاز العمل الخارجي الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم، نائب أمين عام الجهاز للشؤون السياسية جون بليارد، بحضور المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي.وأطلع الربيعة المسؤول الأوروبي على ما قدمه المركز من مشروعات إنسانية للمنكوبين والمحتاجين في العالم التي وصلت حتى الآن 1,057 مشروعًا خصص معظمها للشعب اليمني الشقيق، نفذت بالتعاون مع الشركاء المحليين ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة.وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات المهمة في مجال العمل الإنساني والتنموي وسبل تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بينهما.ونوّه جون بليارد برسالة المركز الإنسانية ودعمه المحتاجين في كافة أنحاء العالم.//انتهى//18:05ت م0235