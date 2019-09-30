الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسشاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي في الاجتماع الأول للجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، الذي أقيم في تايلاند على هامش نهائي بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عامًا 2019.وأكدت العريفي ، أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها ، حيث تم الاطلاع على أهداف اللجنة وأعمالها ، ونبذة عن البطولات والمنافسات وتواريخها ، إضافة إلى الاطلاع على اللوائح والقوانين.يذكر أن الاتحاد الآسيوي اعتمد تعيين أضواء العريفي عضوًا في لجنة كرة القدم النسائية للفترة من 2019 ـ 2023.// انتهى //18:53ت م0249