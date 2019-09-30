رياضي / العريفي تشارك في اجتماع اللجنة النسائية لكرة القدم بالاتحاد الآسيوي
الاثنين 1441/2/1 هـ الموافق 2019/09/30 م واس
الرياض 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واس
شاركت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أضواء العريفي في الاجتماع الأول للجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، الذي أقيم في تايلاند على هامش نهائي بطولة آسيا للناشئات تحت 16 عامًا 2019.
وأكدت العريفي ، أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها ، حيث تم الاطلاع على أهداف اللجنة وأعمالها ، ونبذة عن البطولات والمنافسات وتواريخها ، إضافة إلى الاطلاع على اللوائح والقوانين.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي اعتمد تعيين أضواء العريفي عضوًا في لجنة كرة القدم النسائية للفترة من 2019 ـ 2023.
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18:53ت م
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