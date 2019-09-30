جيزان 01 صفر 1441 هـ الموافق 30 سبتمبر 2019 م واسأكملت جمعية الملك فهد النسائية الخيرية بجازان اليوم، توزيع 235 حقيبة وزي مدرسي على الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأكدت مديرة الجمعية منى بنت أبكر رزيق، حرص الجمعية على توفير احتياجات ومتطلبات أبناء وبنات الأسر المستفيدة، ومستلزماتهم المدرسية, مشيرة إلى جانب العديد من البرامج التي تسهم في مساعدة وسد احتياجات تلك الأسر و سد احتياجاتهم، وكفالة الأيتام يتيم وتوفير كسوة العيد، وعدد من الخدمات الاجتماعية في مجال رعاية الأرامل والمطلقات والأيتام.ودعت جمعية الملك فهد النسائية الخيرية بجازان الجميع للتعاون مع الجمعية بما يسهم في توفير احتياجات تلك الأسر ، مقدمة شكرها للجهات والمؤسسات والداعمين على ما يقدمونه للجمعية، سائلة الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة للجميع.// انتهى //18:56ت م0250